Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на фоне подъема эпидемиологической ситуации по коронавирусу и ОРВИ выявлено два случая заболевания гриппом. Об этом 28 октября сообщили в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава РФ.

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По данным ученых, на 42 неделе уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране немного повысился, по сравнению с предыдущей неделей, составив 95,2 случая на 10 000 населения. Он был выше базовой линии (70,0) на 36,0% и выше еженедельного эпидемического порога на 39,2%.

«Лабораторными методами на 42 неделе при исследовании материалов от 2889 больных гриппом и ОРВИ в 44 городах зарегистрировано 38 (1,3%) случаев гриппа, в том числе 37 случаев гриппа A (H3N2) в 11 городах», — говорится в сообщении.

Так, грипп A (H3N2) выявлен Великом Новгороде (5), Екатеринбурге (2), Кемерово (2), Кирове (1), Красноярске (12), Москве (1), Нижнем Новгороде (2), Санкт-Петербурге (2), Сыктывкаре (6), Туле (1), Ярославле (3) и один случай несубтипированного гриппа A — в Казани.

«Частота диагностирования ОРВИ негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция) составила по результатам ПЦР 13,7%, по результатам ИФА (парагрипп, аденовирусная и респираторно-синцитиальная инфекция) 15,9%», — подытожили в НИИ.

Напомним, в регионах России стартовала массовая вакцинация населения от гриппа. В Петербурге привиться можно как в стационарных пунктах, так и передвижных у станций метро.