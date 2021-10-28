Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии на очередной сессии Госсовета республики сегодня, 28 октября, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков оказался не готов ответить на вопрос по инвестиционным расходам населения за «мусорную» реформу. И вместо ответа сослался на депутатский регламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сессии Госсовета. Выступает первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков Cap.ru

Критику главы минфина вызвал на себя руководитель чувашского отделения «Справедливой России», глава парламентской фракции Игорь Моляков при обсуждении бюджета-2021 в новой редакции. Парламентарий обратил внимание на «острую проблему» между концессионером, обслуживающим новый полигон ТБО, и «мусорным» оператором, высказав мнение, что между ними «есть глубокие трения». Депутат напомнил, что с приходом концессионера населения стало оплачивать инвестиционную надбавку.

«Никак не удаётся выяснить, какую часть инвестиционной надбавки уже выплатило население, какую часть ещё предстоит выплатить. Есть ли у вас эти сведения? Спасибо», — спросил Игорь Моляков, пояснив, что «людей волнует мусорная реформа».

Глава фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков Cap.ru

На что первый вице-премьер фактически отчитал депутата.

«Игорь Юрьевич, я с большим уважением отношусь к вам как к старейшему депутату, но вот абсолютно не имеет вопрос ни к бюджету, ни к текущей редакции. Поэтому давайте… на самом деле вопрос-то не минфина, я не готов сейчас сказать. Я всё-таки всех призываю придерживаться повестки», — ответил Михаил Ноздряков.

На что в прениях Игорь Моляков парировал на замечание члена правительства, подчеркнув, что «вопрос задаю не я, а мои избиратели»:

«Я не считаю себя настолько недалёким человеком, чтобы задавать вопросы не по теме».

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