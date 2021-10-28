Чебоксары, 28 октября 2021, 11:53 — REGNUM В Чувашии на очередной сессии Госсовета республики сегодня, 28 октября, первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков оказался не готов ответить на вопрос по инвестиционным расходам населения за «мусорную» реформу. И вместо ответа сослался на депутатский регламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Критику главы минфина вызвал на себя руководитель чувашского отделения «Справедливой России», глава парламентской фракции Игорь Моляков при обсуждении бюджета-2021 в новой редакции. Парламентарий обратил внимание на «острую проблему» между концессионером, обслуживающим новый полигон ТБО, и «мусорным» оператором, высказав мнение, что между ними «есть глубокие трения». Депутат напомнил, что с приходом концессионера населения стало оплачивать инвестиционную надбавку.
На что первый вице-премьер фактически отчитал депутата.
На что в прениях Игорь Моляков парировал на замечание члена правительства, подчеркнув, что «вопрос задаю не я, а мои избиратели»:
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