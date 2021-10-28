Москва, 28 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В России увеличивается доля расходов от ВВП на сферу культуры, несмотря на пандемийный кризис. Об этом 28 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, комментируя замечание о низком объёме расходов на сферу культуры в федеральном бюджете.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Следите за развитием событий в трансляции: «На что жить будем: Госдума обсуждает федеральный бюджет – все новости»

«Расходы на культуру смотрим в консолидированном объёме: на 2022 год — 0,6% от ВВП. Смотрим доковидный год, 2019 год — 0,5% ВВП на культуру. То есть доля к валовому внутреннему продукту расходов увеличивается», — заявил Силуанов.