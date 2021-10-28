Лондон, , 11:51 — REGNUM «Манчестер Сити» проиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

В основное время матча команды голов не забили — 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Вест Хэма» — 5:3.

Игроки лондонского клуба реализовали все свои послематчевые удары. У «Манчестер Сити» промахнулся полузащитник Фил Фоден.

Ранее в 1/16 финала «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим обладателем Кубка английской лиги. Команда неизменно выигрывала турнир на протяжении последних четырёх сезонов (2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21).