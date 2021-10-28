Тверь, , 11:51 — REGNUM В результате столкновения двух легковых автомобилей в Зубцовском районе Тверской области погибли три человека. Об этом 28 октября сообщил представитель экстренных служб региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате ДТП с участием двух легковых автомашин пострадали пять человек, трое из них погибли», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель добавил, что два человека, пострадавшие при автомобильной аварии, были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при столкновении двух трамваев на юге Санкт-Петербурга пострадали 16 человек, детей среди них не было.