Москва, , 11:56 — REGNUM Комик Максим Галкин станет ведущим проекта на платформе PREMIER. Об этом 28 октября пишет издание StarHit.

Максим Галкин Vishnemalinovsk

По данным СМИ, шоу называется «Блеф» — в нём звёздные гости будут рассказывать друг другу истории из жизни. Им также нужно будет угадать, правдивы истории собеседника или же нет. Первыми в шоу примут участие исполнитель и комик Александр Ревва, а также певец Николай Басков.

Ранее ведущим шоу «Блеф» был актёр Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Однако проект приостановили и решили перезапустить в новом формате.

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