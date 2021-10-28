Москва, 28 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Минэкономразвития России одинаково готово поддерживать все регионы, заинтересованные в создании особых экономических зон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ в ответ на запрос о создании в Республике Коми особой экономической зоны (ОЭЗ) «Север».

Alabuga.ru Особая экономическая зона «Алабуга»

»Арктическая зона Российской Федерации предоставляет инвесторам более расширенный набор преференций и льгот», — уточнили в ведомстве.

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В ответе также отмечается, что размещение в ОЭЗ может оказаться выгоднее за счет экономико-географических преимуществ, например, за счет близости к транспортно-логистическим узлам, потребителям, квалифицированным специалистам в соответствующих отраслях, развитой инфраструктуре.

Напомним, что в России функционируют 42 ОЭЗ: 23 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые. По данным Минэкономразвития, за 15 лет работы общий объем заявленных инвестиций составил более 1,37 трлн рублей, вложенных инвестиций — более 597 млрд рублей, было создано более 46,4 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 211 млрд рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.