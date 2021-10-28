Москва, 28 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Жители России назвали главный способ снизить риск инсульта. В первую очередь нужно вести здоровый образ жизни (27%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

U.S. Air Force В больнице

Также следует исключить стрессы (22%), правильно питаться (18%), регулярно посещать врача и заниматься спортом (по 16%). Прием лекарственных препаратов для снижения риска инсульта указали лишь 4% опрошенных.

Делают что-либо для предотвращения или снижения риска возникновения инсульта 60% граждан. Принимают лекарства 14%, правильно питаются 13%, стараются быть спокойными 12%, ведут здоровый образ жизни 10%, стараются быть активными 8%. Ничего не предпринимают 29%.

Опрос по телефону проведен 16 октября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, главная причина, приводящая к инсульту, — это стресс и нервозность (46%).

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