Барнаул, , 11:50 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 28 октября прививки получили 768 205 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 8527 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Из общего числа привитых 55 002 жителя региона получили первую прививку (+3238 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 699 485 человек (+4365 за сутки). Также известно о 13 718 ревакцинированных (+924 за сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+810 за последние сутки).

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