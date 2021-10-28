Красногорск, , 11:49 — REGNUM Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 28 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2639 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 31 случая меньше аналогичного показателя 25 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2670 человек, а днем ранее — у 2930 жителей Подмосковья.

Всего по состоянию на 28 октября в России выявлено 40 096 случаев заражения коронавирусом.

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