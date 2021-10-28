Липецк, 28 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Дополнительные точки регистрации на портале госуслуг и распечатывания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции откроются по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, сообщает ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области откроют дополнительные точки регистрации на портале госуслуг и распечатывания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции

Всего их будет 13: по одной в Ельце и Грязях, 11 — в Липецке. Они будут работать на территории торговых центров.

Решение принято в связи с резко возросшей нагрузкой на МФЦ и для сокращения очередей в центрах «Мои документы». Обслуживать посетителей будут сотрудники МФЦ, планируется привлечение волонтёров. Они помогут гражданам зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатают сертификат о прохождении вакцинации. В Ельце дополнительный пункт откроется в ТЦ «Ваш Дом», в Грязях — в ТРЦ «Айсберг». В Липецке будут задействованы крупные торговые центры: «Москва», LСИТИ, «Ривьера», «Армада», «Европа» на Советской, «Европа» на Стаханова, «Октябрьский», «Ноябрьский», «Малибу», «Липецк», «Радуга».

Сейчас ведутся работы по оборудованию площадок. Принимать посетителей они должны начать в ближайшие дни.