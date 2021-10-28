Волжский, Волгоградская область, , 11:48 — REGNUM Обыски и изъятие документов проходят 28 октября в администрации города Волжский Волгоградской области. В здании работают оперативники УФСБ.

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В поле зрения правоохранителей мог попасть заместитель главы администрации Волжского Виктор Сухоруков, который курирует вопросы правового обеспечения, муниципального имущества, жизнедеятельности города, в также управления посёлками, деятельность территориальной административной комиссии, дела гражданской обороны и чрезвычайные ситуации, сообщает издание «В1.ру».

Официальных комментариев в связи с действиями правоохранителей на данный момент не поступало.