Донецк, 28 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Обострением ситуации в Донбассе власти Украины делают попытки вызвать полномасштабные военные действия. Об этом 28 октября заявила глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Можно сделать вывод, что украинская сторона сейчас всеми силами пытается спровоцировать нас на ответные действия. То есть ситуация с захватом наблюдателя ЛНР, …ситуация с беспилотниками, которые якобы, то есть, то нет, то подтверждают, то не подтверждают. Ситуация с обстрелами населенных пунктов на линии соприкосновения, то есть украинские войска сегодня прикладывают все способы для того, чтобы вызвать полномасштабные боевые действия», — сказала она.

Также Никанорова добавила, что руководство ДНР считает, что Киев делает это для того, чтобы отвлечь внимание и собственного населения, и мирового сообщества от проблем Украины, с которыми нынешняя власть не смогла справиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок Минеральное вблизи города Ясиноватая был обстрелян украинскими силовиками.