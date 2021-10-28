Воронеж, , 11:46 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 763 новых случая заражения коронавирусом, это очередной суточный максимум для региона. Данные статистики за сутки 28 октября опубликовал региональный оперативный штаб. Для сравнения — накануне, 27 октября, сообщалось о 754 новых носителях инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровевшими после коронавируса за сутки признаны 172 пациента. Также 48 человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончались.

Всего в Воронежской области на 28 октября зарегистрировано 151 881 случай заражения коронавирусом, выздоровели 118 579 человек, умерли 7 007 пациентов.

За последние сутки в Воронежской области от коронавируса привились 23 554 человека, в том числе впервые — 15 679 человек. Общее число получивших прививки от ковида жителей составило 920 088, двукратно вакцинировались 794 670 жителя. 81 925 человек уже вакцинировались повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области действует период нерабочих дней.