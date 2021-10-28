Берлин, 28 октября 2021, 11:54 — REGNUM Дестабилизацией обстановки в Европе грозит вывоз из Германии американских ядерных авиабомб, считает глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер. Об этом он заявил в опубликованном 28 октября интервью агентству DPA.
По его словам, если ядерное оружие вывезти из Германии, играть более активную роль захочет Польша. Власти этой страны начнут настаивать, чтобы такое оружие разместили у них.
«Я предполагаю, что последствия были бы катастрофичными. НАТО бы в таком случае еще сильнее бы приблизилась к России», — сказал Ишингер.
Он полагает, что в Германии это не принимают во внимание те, кто выступает за вывоз американских ракет. Ядерное оружие США до сих пор находится на территории ФРГ в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Германии в настоящее время идут переговоры о формировании нового коалиционного правительства. В разное время призывали избавиться от американских ракет социал-демократы и «зеленые» — участники этих переговоров.
Читайте также: Жители ФРГ заподозрили сумасшествие у министра обороны