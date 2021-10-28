Берлин, , 11:54 — REGNUM Дестабилизацией обстановки в Европе грозит вывоз из Германии американских ядерных авиабомб, считает глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер. Об этом он заявил в опубликованном 28 октября интервью агентству DPA.

Вольфганг Ишингер Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz

По его словам, если ядерное оружие вывезти из Германии, играть более активную роль захочет Польша. Власти этой страны начнут настаивать, чтобы такое оружие разместили у них.

«Я предполагаю, что последствия были бы катастрофичными. НАТО бы в таком случае еще сильнее бы приблизилась к России», — сказал Ишингер.

Он полагает, что в Германии это не принимают во внимание те, кто выступает за вывоз американских ракет. Ядерное оружие США до сих пор находится на территории ФРГ в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии в настоящее время идут переговоры о формировании нового коалиционного правительства. В разное время призывали избавиться от американских ракет социал-демократы и «зеленые» — участники этих переговоров.

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