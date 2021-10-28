Биробиджан, , 11:49 — REGNUM После введения системы налоогообложения недвижимости на основании кадастровой стоимости плата за объекты для предпринимателей Еврейской автономии выросла в несколько раз. Представители бизнеса прогнозируют, что это может привести к закрытию многих компаний, потому что налоги стали неподъёмными, написало EAOMedia.

Сборщик налогов Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

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«Ситуация, конечно, очень сложная. Стоимость объектов и налоговая нагрузка возросли от двух до 14 раз. Понятно, что государству нужны налоги, деньги в бюджет, очень много помогают малообеспеченным людям. Но, вместе с тем, нельзя это делать за счет других. Увеличение кадастровой стоимости повлечет подорожание аренды, товаров. На предпринимателей ложится очень тяжелая нагрузка. Я думаю, что многие или снесут свои здания и просто освободят место, либо бросят все и уедут. Казна при этом никак не пополнится», — уверена предприниматель Светлана Руль.

По словам бизнесменов, их налоги выросли на 1−10 млн рублей. Эти перемены предприниматели считают безумием. Особенно ощутим удар на фоне пандемии, сильно сказавшейся на бизнесе.

«Я и раньше считал, что налог на имущество от кадастровой стоимости в условиях, когда кадастровая оценка в разы превышает рыночную, просто убийственно влияет на наш город. Утрачивается смысл вкладываться в развитие, строительство, создание рабочих мест. Иной раз хотелось просто закрыться и снести здание. То, что произошло сейчас, повергло нас, предпринимателей, в шок. Налоговая нагрузка возросла многократно. Завтра у нас встреча в мэрии по этому поводу. Мы надеемся, что это безумие будет кем-то остановлено», — надеется предприниматель Владимир Явиц.

Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении установления налога на недвижимость на основании кадастровой стоимости в Госсобрании Якутии возник большой спор. Депутат Виктор Фёдоров подчеркнул, что изменения в начислении приведут к введению нового налога для предпринимателей, работающих по специальным режимам налогообложения. Налог на имущество будет составлять 2% от кадастровой (рыночной) стоимости их объектов.