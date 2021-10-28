Остановите безумие — бизнесмены ЕАО шокированы новыми налогами на имущество
Биробиджан, 28 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. После введения системы налоогообложения недвижимости на основании кадастровой стоимости плата за объекты для предпринимателей Еврейской автономии выросла в несколько раз. Представители бизнеса прогнозируют, что это может привести к закрытию многих компаний, потому что налоги стали неподъёмными, написало EAOMedia.
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По словам бизнесменов, их налоги выросли на 1−10 млн рублей. Эти перемены предприниматели считают безумием. Особенно ощутим удар на фоне пандемии, сильно сказавшейся на бизнесе.
Как сообщало ИА REGNUM, при обсуждении установления налога на недвижимость на основании кадастровой стоимости в Госсобрании Якутии возник большой спор. Депутат Виктор Фёдоров подчеркнул, что изменения в начислении приведут к введению нового налога для предпринимателей, работающих по специальным режимам налогообложения. Налог на имущество будет составлять 2% от кадастровой (рыночной) стоимости их объектов.