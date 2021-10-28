Саратов, , 11:40 — REGNUM В Саратовской области за сутки COVID-19 стал причиной смерти еще 31 пациента. Общее число жертв коронавируса составляет на 28 октября 3767 человек, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 13 мужчин и 18 женщин в возрасте от 46 до 88 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 99 741 случай инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 88 756 человек.

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