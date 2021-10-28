Барнаул, , 11:40 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 28 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6185 человек, причём за минувшие сутки в сводку вновь внесли очень много погибших — 28 (+1 за сутки).

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Тяжелобольных насчитывается 838 (+7 за сутки), из них 296 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 764 человека, +51 за сутки) и ОРВИ (59 340 человек, +379 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1707 детей (+48 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (87 173 человека, рекордные +441 за сутки) новый вирус победил 61 701 человек (всего +137 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 690 (+1142 за сутки).

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