Эдмонтон, Канада, , 11:39 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Филадельфия Флайерз» (сс) Michael Miller

В составе «Филадельфии» дубль оформил нападающий Кэм Аткинсон. Ещё по шайбе забросили Клод Жиру, Нейт Томпсон и Шон Кутюрье.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились защитник Тайсон Бэрри и форварды Коннор Макдэвид и Зак Хайман.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Эдмонтон» идёт на втором месте в Западной конференции с 10 очками.

Читайте также: «Флорида» разгромила «Бостон» в матче НХЛ