Ереван, , 11:39 — REGNUM В случае, если в Армении будет изменена конституция и в республике форма правления сменится на президентскую, нынешний армянский президент Армен Саркисян готов сразу уйти в отставку. Он заявил об этом 28 октября в интервью телеканалу РБК.

Армен Саркисян President.am

По словам армянского лидера, он является сторонником именно президентской формы правления в Армении, так как к ней привыкли жители республики и «понять парламентскую демократию (им) очень сложно».

«Когда я говорю об изменении конституции, я ни в коем случае не имею в виду себя. Если мы все-таки поменяем конституцию через референдум, она начнет работать, только когда избирается новый президент. Если мы примем новую конституцию, я готов сразу подать в отставку», — добавил Саркисян.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что оппозиционный блок «Армения» проведёт в Ереване 9 и 10 ноября массовые протестные акции в годовщину окончания войны в Нагорном Карабахе.