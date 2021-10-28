Саранск, , 11:38 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 696 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 28 октября в регионе выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 148 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 290 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4339 человек.

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