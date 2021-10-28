Ставрополь, , 11:37 — REGNUM Медицинские работники, участвующие в кампании по вакцинации от коронавируса, будут получать доплату за каждого привитого. Постановление об этом подписал губернатор края Владимир Владимиров. За одного привитого от COVID-19 гражданина медработникам будут доплачивать 200 рублей.

Вакцинация Пресс-служба правительства Тверской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше­ния, возникшие с 27 августа 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года», — говорится в постановлении.

Настоящие выплаты будут являться дополнительным стимулом медработникам за дополнительную нагрузку при проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, отмечается в документе.