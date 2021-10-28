Сеул, 28 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. 27 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил на Восточноазиатском саммите, проходившем в формате видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Глава Южной Кореи обратился к лидерам США, Китая, Японии, России, Австралии, Индии, Новой Зеландии и стран АСЕАН с призывом поддержать инициативу о документальном оформлении окончания Корейской войны (1950−1953 гг), с которой он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

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Мун Чжэ Ин напомнил, что окончание войны откроет дверь для диалога и станет важной отправной точкой для установления мира на Корейском полуострове, в регионе и во всём мире.

Президент Южной Кореи также отметил, что на Восточную Азию приходится 54% населения мира и 62% мирового валового внутреннего продукта, поэтому объединение усилий в регионе внесёт большой вклад в преодоление таких глобальных проблем как пандемия COVID-19 и климатический кризис.