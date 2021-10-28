Ташкент, , 11:36 — REGNUM Граждане Афганистана, у которых истекает срок визы в Узбекистане, не будут выдворяться на родину, поскольку граница для физических лиц между странами еще закрыта. Об этом 28 октября сообщает «Газета.uz» со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Узбекистана.

Мигранты

«Никаких притесняющих моментов нет. В настоящее время такой вопрос не стоит, потому что у нас граница с Афганистаном закрыта», — сообщил изданию источник в МВД.

Он также сообщил, что для продления виз гражданам Афганистана необходимо обратиться в миграционные отделы по месту временного проживания в Узбекистане.

По данным МВД Узбекистана, в настоящее время на территории Узбекистана находятся 13 658 граждан Афганистана, в том числе 13 032 проживают временно.