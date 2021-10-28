Санрайз, США, 28 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Мэйсон Марчмент, Ээту Луостаринен, Энтони Дюклер и Оуэн Типпетт. У «Бостона» отличился форвард Чарли Койл.

На сегодняшний день «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 14 очков. «Бостон» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с шестью очками.

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