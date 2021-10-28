Кишинёв, 28 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Кишинёве центральное отопление работает только в 750 муниципальных объектах из 3048, что составляет около 25% от общего числа. Об этом 28 октября сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан в прямом эфире в соцсети Facebook.

Dodon.md Ион Чебан

Глава города рассказал, что от граждан поступают жалобы, они мёрзнут в домах. Дети на каникулах также будут постоянно мёрзнуть дома.

«Я предлагаю отключить правительство, парламент, президентуру, министерства и все офисы чиновников от теплового агента и подключить отопление в домах людей», — заявил Чебан.

Он сказал, что направит соответствующий запрос в центральные органы, чтобы указанные учреждения отключили от отопления до тех пор, пока его не будет во всех домах города.

Стоит отметить, что теплоснабжением в Кишинёве занимается государственное предприятие Termoelectrica, которое не подчиняется мэрии столицы. В Молдавии начался энергетический кризис из-за того, что руководство страны не может договориться о поставках газа из России.