Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии сегодня, 28 октября, проходит третья сессия вновь сформированного Госсовета республики. В повестку основным вопросом внесено рассмотрение бюджета-2021 в новой редакции. При этом вопросы докладчику — первому вице-премьеру, министру финансов Михаилу Ноздрякову задавались не только как к финансисту, но и как ко второму лицу правительства, который в отсутствии главы Чувашии исполняет его обязанности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На первом плане — первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков Cap.ru

Михаил Ноздряков в своём выступлении заявил об увеличении доходной базы бюджета-2021 на 5,5 млрд рублей — до 73,2 млрд рублей. После доклада первый вопрос задал руководитель регионального отделения КПРФ Александр Андреев, попросив дать «прогноз по проценту освоения средств, предусмотренных на ремонт школ, детских садов». Ответ изобиловал такими формулировками, как «почти в графике», в «общем-то», «наверное», «в принципе». ИА REGNUM приводит ответ полностью.

Лидер чувашского отделения КПРФ, депутат Госсовета Александр Андреев Cap.ru

«Действительно, тема актуальная, прежде всего, по школам. Объём средств был беспрецедентный на самом деле и лишний раз подтверждает, что деньги решают не всё, в том числе. Хотя я должен сказать, что в этом году мы начали более принципиально подходить, по крайней мере, министерством финансов ни один рубль не ставился без отсутствия документов. То есть мы давали строго при наличии проектной документации с экспертизой.

На сегодняшний день по школам [ситуация следующая]: порядка семи школ сегодня ещё, так сказать, почти в графике, мы специально и сами мониторим, и постоянно запрашиваем у министерства образования, министерства строительства. Данный вопрос находится, в том числе, на контроле главы республики. Пока из семи школ три городские должны быть сданы после осенних каникул. Что касается ещё четырёх школ в муниципалитетах, наверное, одна школа, Ядринская, вызывает вопросы. Остальные в общем-то должны в середине ноября быть сданы. Соответственно оплата пройдёт. Поэтому сложно сказать, но я думаю, что процент исполнения будет близок к 100%. Понятно, что после сдачи проверка документов и так далее, но в принципе до конца года мы обязаны завершить», — заявил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в Чувашии в 2021 году на капитальный ремонт и модернизацию образовательных учреждений выделили 2 млрд рублей. В том числе 1486,5 млн рублей направлено на капитальный ремонт 54 школ, имеющих износ 50%, остальные 587,9 млн рублей — на капитальный ремонт 36 детских садов.