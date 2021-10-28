Чебоксары, 28 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 28 октября, проходит третья сессия вновь сформированного Госсовета республики. В повестку основным вопросом внесено рассмотрение бюджета-2021 в новой редакции. При этом вопросы докладчику — первому вице-премьеру, министру финансов Михаилу Ноздрякову задавались не только как финансисту, но и как второму лицу правительства, который в отсутствие главы Чувашии исполняет его обязанности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru На первом плане — первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков

Михаил Ноздряков в своём выступлении заявил об увеличении доходной базы бюджета-2021 на 5,5 млрд рублей — до 73,2 млрд рублей. После доклада первый вопрос задал руководитель регионального отделения КПРФ Александр Андреев, попросив дать «прогноз по проценту освоения средств, предусмотренных на ремонт школ, детских садов». (Как известно, к 1 сентября в Чувашии не открылись 17 школ). Ответ изобиловал такими формулировками, как «почти в графике», в «общем-то», «наверное», «в принципе». ИА REGNUM приводит ответ полностью.

Cap.ru Лидер чувашского отделения КПРФ, депутат Госсовета Александр Андреев

«Действительно, тема актуальная, прежде всего по школам. Объём средств был беспрецедентный на самом деле и лишний раз подтверждает, что деньги решают не всё, в том числе. Хотя я должен сказать, что в этом году мы начали более принципиально подходить, по крайней мере, министерством финансов ни один рубль не ставился без отсутствия документов. То есть мы давали строго при наличии проектной документации с экспертизой.

На сегодняшний день по школам [ситуация следующая]: порядка семи школ сегодня ещё, так сказать, почти в графике, мы специально и сами мониторим, и постоянно запрашиваем у министерства образования, министерства строительства. Данный вопрос находится в том числе на контроле главы республики. Пока из семи школ три городские должны быть сданы после осенних каникул. Что касается ещё четырёх школ в муниципалитетах, наверное, одна школа, Ядринская, вызывает вопросы. Остальные в общем-то должны в середине ноября быть сданы. Соответственно, оплата пройдёт. Поэтому сложно сказать, но я думаю, что процент исполнения будет близок к 100%. Понятно, что после сдачи — проверка документов и так далее, но в принципе до конца года мы обязаны завершить», — заявил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году на капитальный ремонт и модернизацию образовательных учреждений выделили 2 млрд рублей. В том числе 1486,5 млн рублей направлено на капитальный ремонт 54 школ, имеющих износ 50%, остальные 587,9 млн рублей — на капитальный ремонт 36 детских садов.