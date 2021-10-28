Уфа, 28 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Инвестиционное предложение по созданию частного пансионата для пожилых людей разработали в корпорации развития Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Хор пансионата

Сообщается, что чиновники предлагают инвесторам реализовать проект в рамках государственно-частного партнерства. Они предполагают, что это будет небольшое учреждение на 40 мест в селе Теперишево Чишминского района, в котором помещения будут оборудованы пандусами и лифтом.

Отмечается, что проживание в таком частном пансионате будет доступно как за счет части пенсии пожилого человека, пребывающего в стенах учреждения, так и на льготных условиях.

«Для подопечных будет подобран индивидуальный уход, они будут обеспечены качественным питанием и всей необходимой инфраструктурой. У пожилых людей будет возможность заниматься лечебной физкультурой и различными хобби», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Специалисты подсчитали, что бюджет проекта может составить 7,9 млн рублей, а срок его реализации — три года. В случае его реализации появится 19 новых рабочих мест.

«Исходя из расчётного периода 15 лет, спрогнозировано, что выручка от реализации проекта составит 92,6 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены снизить налоговую нагрузку для некоторых предприятий.