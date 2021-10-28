Вашингтон, , 11:30 — REGNUM США должны вновь вселить страх в руководство Ирана, чтобы заставить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций, заявил американский дипломат Деннис Росс в статье, вышедшей 27 октября в Foreign Policy.

Росс отметил, что в основе подхода администрации нынешнего президента США Джо Байдена к Ирану лежит предположение, согласно которому необходимо восстановить заключенную в 2015 году ядерную сделку, в рамках которой в отношении страны вводились действующие до 2030 года ограничения на деятельность в области ядерных разработок. В администрации полагают, что после достижения этой промежуточной цели у Белого дома будет достаточно времени, чтобы подготовить новый документ, который бы предложил решение для более широкой повестки дня — в части баллистических ракет и агрессивного поведения страны в регионе.

«Подобно тому или иному военному плану, который, кажется, работает, пока не произойдет непосредственной встречи с врагом, в рамках этого план было необходимо, чтобы Тегеран согласился с этими условиями, тогда как иранские власти, напротив, показали, что не будут партнером планов Белого дома», — обратил внимание он.

Напротив, исламская республика пошла на такие шаги, которые повысили связанные с ее ядерной программой риски, а также заставили многих задуматься о том, что возможен ли дипломатический выход из этого тупика. Иран не только отказал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в доступе к данным мониторинга своей деятельности по обогащению урана, но и предприняли шаги, которые никак нельзя было оправдать целями гражданской энергетики: они пошли на обогащение урана до 60-процентного уровня и наработку металлического урана. В Тегеране эти шаги назвали ответом на саботаж, целями которого стали объекта в Натанзе и Карадже.

«Но это был просто предлог для действий, которые не имеют никакого отношения к мирному использованию ядерной энергии», — выразил уверенность Росс.

При этом американский аналитик уверен, что Тегеран идет на эти действия сознательно, не опасаясь какой-либо серьезной реакции ни со стороны США, ни со стороны стран, по-прежнему являющихся участницами ядерной сделки.

«То, что Иран потерял страх относительно того, что они могут себе позволить в своих ядерных амбициях, представляет опасность», — указал Росс, отметив, что при таком развитии событий сокращается вероятность того, что вопрос может быть решен дипломатическими методами.

В связи с этим актуален вопрос, пошел ли Тегеран на такие шаги, чтобы заставить Вашингтон улучшить условия ядерной сделки или чтобы достичь — подобно Японии — порогового уровня, благодаря чему создать ядерное оружие можно в кратчайшие сроки.

«Тем не менее, если иранцы не поймут, что путь, по которому они идут, опасен для них, вероятность применения силы возрастет», — продолжил он, указывая на то, что Израиль уже склоняется к тому не ограничиваться больше лишь саботажем, а нанести удар по всей ядерной инфраструктуре Ирана.

«Если Соединенные Штаты хотят снизить риск конфликта и дать дипломатии шанс на успех, администрации Байдена придется снова заставить Иран испытывать страх перед реакцией США и оказать давление гораздо более эффективно», — добавил он.

В этом плане Вашингтон должен пойти на ряд политических, дипломатических, экономических, разведывательных и военных действий, а также добиться изоляции Ирана. Для достижения последней цели США необходимо проявить серьезность в вопросах дипломатии и сотрудничества с другими. Белый дом также должен дать Тегерану понять, чем чреват дня него провал дипломатии и достижение республикой статуса пороговой ядерной державы. Безусловно, ни Россия, ни страны ЕС не заинтересованы в том, что Иран создал ядерное оружие. Кроме того, они понимают все риски более широкого конфликта на Ближнем Востоке, если Тегеран продолжит свою нынешнюю деятельность.

С экономической точки зрения, подчеркнул Росс, США не должны отменять санкции. Тем не менее Байден мог бы предложить Тегерану сделать исключение для продаваемой им в ряд стран нефти, а также открыть доступ к некоторым замороженным активам республики в обмен на прекращение обогащения уран выше 3,67%, прекращение наработки металлического урана и прекращение препятствий мониторингу МАГАТЭ.

В военном отношении США должны пойти на совместные учения с Израилем и арабскими государствами, в том числе в части интеграции средств защиты от ударов баллистических и крылатых ракет, а также с помощью электронных средств и кибероружия срывать пуски иранских ракет и отработать планы возмездия применения Тегераном небольших лодок.

«Кроме того, Байден должен развеять уверенность Ирана в том, что США не будут принимать военных мер против республики, а также остановят от подобных шагов Израиль», — подчеркнул аналитик.

По его словам, для этого Вашингтон мог бы, в частности, поставить Тель-Авиву противобункерную авиационную бомбу GBU-57, а также сдать в аренду стратегические бомбардировщики B-2.

«Если Вашингтон хочет снизить вероятность применения силы против иранской ядерной программы, необходимо восстановить сдерживание», — отметил Росс. — Для этого иранские лидеры должны поверить в то, что либо США, либо Израиль предпримут военные действия, чтобы уничтожить их огромные инвестиции в ядерную программу, если они останутся на нынешнем пути и отвергнут согласованный исход».

«Не в первый раз необходима реальная угроза применения силы, чтобы избежать ее применения», — заключил он.