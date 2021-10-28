Вашингтон, 28 октября 2021, 11:30 — REGNUM США должны вновь вселить страх в руководство Ирана, чтобы заставить Тегеран отказаться от своих ядерных амбиций, заявил американский дипломат Деннис Росс в статье, вышедшей 27 октября в Foreign Policy.
Росс отметил, что в основе подхода администрации нынешнего президента США Джо Байдена к Ирану лежит предположение, согласно которому необходимо восстановить заключенную в 2015 году ядерную сделку, в рамках которой в отношении страны вводились действующие до 2030 года ограничения на деятельность в области ядерных разработок. В администрации полагают, что после достижения этой промежуточной цели у Белого дома будет достаточно времени, чтобы подготовить новый документ, который бы предложил решение для более широкой повестки дня — в части баллистических ракет и агрессивного поведения страны в регионе.
Напротив, исламская республика пошла на такие шаги, которые повысили связанные с ее ядерной программой риски, а также заставили многих задуматься о том, что возможен ли дипломатический выход из этого тупика. Иран не только отказал Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в доступе к данным мониторинга своей деятельности по обогащению урана, но и предприняли шаги, которые никак нельзя было оправдать целями гражданской энергетики: они пошли на обогащение урана до 60-процентного уровня и наработку металлического урана. В Тегеране эти шаги назвали ответом на саботаж, целями которого стали объекта в Натанзе и Карадже.
При этом американский аналитик уверен, что Тегеран идет на эти действия сознательно, не опасаясь какой-либо серьезной реакции ни со стороны США, ни со стороны стран, по-прежнему являющихся участницами ядерной сделки.
В связи с этим актуален вопрос, пошел ли Тегеран на такие шаги, чтобы заставить Вашингтон улучшить условия ядерной сделки или чтобы достичь — подобно Японии — порогового уровня, благодаря чему создать ядерное оружие можно в кратчайшие сроки.
В этом плане Вашингтон должен пойти на ряд политических, дипломатических, экономических, разведывательных и военных действий, а также добиться изоляции Ирана. Для достижения последней цели США необходимо проявить серьезность в вопросах дипломатии и сотрудничества с другими. Белый дом также должен дать Тегерану понять, чем чреват дня него провал дипломатии и достижение республикой статуса пороговой ядерной державы. Безусловно, ни Россия, ни страны ЕС не заинтересованы в том, что Иран создал ядерное оружие. Кроме того, они понимают все риски более широкого конфликта на Ближнем Востоке, если Тегеран продолжит свою нынешнюю деятельность.
С экономической точки зрения, подчеркнул Росс, США не должны отменять санкции. Тем не менее Байден мог бы предложить Тегерану сделать исключение для продаваемой им в ряд стран нефти, а также открыть доступ к некоторым замороженным активам республики в обмен на прекращение обогащения уран выше 3,67%, прекращение наработки металлического урана и прекращение препятствий мониторингу МАГАТЭ.
В военном отношении США должны пойти на совместные учения с Израилем и арабскими государствами, в том числе в части интеграции средств защиты от ударов баллистических и крылатых ракет, а также с помощью электронных средств и кибероружия срывать пуски иранских ракет и отработать планы возмездия применения Тегераном небольших лодок.
По его словам, для этого Вашингтон мог бы, в частности, поставить Тель-Авиву противобункерную авиационную бомбу GBU-57, а также сдать в аренду стратегические бомбардировщики B-2.