Калуга, 28 октября 2021, 11:56 — REGNUM Калужский аэропорт стал обладателем паспорта коллективного иммунитета от COVID-19, выданного министерством здравоохранения Калужской области, сообщила 28 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель международного аэропорта «Калуга» им. К. Э. Циолковского Елена Галанова.
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Документ выдается, когда у компании-работодателя 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19. Данные о количестве вакцинированного персонала проходят проверку в Пенсионном фонде РФ.
Международный аэропорт «Калуга» с начала пандемии новой коронавирусной инфекции строго соблюдает все требования, направленные на предупреждение распространения инфекции, и постоянно реализовывает целый комплекс противоэпидемических мероприятий. Персонал аэропорта, задействованный в обслуживании пассажиров, обеспечен средствами индивидуальной защиты и перед началом работы проходит процедуру обязательного измерения температуры тела. В терминалах усилен медицинский контроль за пассажирами с применением стационарных тепловизоров, для обеззараживания воздуха установлены рециркуляторы. Для прибывающих из-за границы пассажиров в международном терминале совместно с Роспотребнадзором установлен противоэпидемический барьер (измерение температуры всех пассажиров с помощью тепловизора, при необходимости — выборочное ПЦР-тестирование).
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