Джакарта, , 11:29 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразила озабоченность по поводу ряда тревожных действий и серьезных инцидентов, которые все чаще происходят в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

Южно-Китайское море Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд стран-членов Ассоциации обеспокоены серьезными инцидентами, в том числе теми, которые нанесли ущерб морской среде в Южно-Китайском море.

В заявлении АСЕАН согласилась призвать все стороны в спорах в Южно-Китайском море, включая Китай, воздерживаться от действий, которые усложнят или обострят споры и повлияют на мир и стабильность в регионе.

Южно-Китайское море продолжает оставаться камнем преткновения в отношениях Китая со странами АСЕАН.

В настоящее время АСЕАН и Китай все еще разрабатывают кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море, чтобы избежать открытого конфликта в этих водах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Соединенные Штаты намерены предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь на сумму $102 млн в борьбе с изменением климата.

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