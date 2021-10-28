Липецк, 28 октября 2021, 11:29 — REGNUM В Липецкой области студентов-волонтеров будут привлекать к работе в пунктах вакцинации. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов 27 октября на встрече с руководителями ссузов и ректорами вузов.
Региональный штаб волонтеров «Мы вместе» возобновил работу 25 октября. Сейчас 100 человек помогают врачам в десяти медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В задачи волонтёров входят термометрия, маршрутизация, гигиеническая обработка рук, информирование об электронном приложении «Доктор рядом», заполнение амбулаторных карт пациентов.
С 15 октября в рамках проекта «Волонтеры переписи» в 23 МФЦ также работают 150 волонтеров. Теперь они будут информировать жителей не только о переписи, но и о вакцинации и помогать с получением сертификатов. С 27 октября в ТРЦ «Москва» работают четыре волонтера. Они провожают жителей до пункта вакцинации и помогают занять очередь. В ближайшее время ждут еще около 200 волонтеров.
Глава региона поручил ректорам вузов и руководителям колледжей и техникумов обратиться к учащимся и решить этот вопрос как можно быстрее. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики.