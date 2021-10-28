Липецк, 28 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Липецкой области студентов-волонтеров будут привлекать к работе в пунктах вакцинации. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов 27 октября на встрече с руководителями ссузов и ректорами вузов.

Липецкаяобласть.рф В Липецкой области студентов-волонтеров будут привлекать к работе в пунктах вакцинации, сообщил глава региона Игорь Артамонов на встрече с руководителями ссузов и ректорами вузов

«Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов. У всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом госуслуги, как восстановить и где распечатать сертификат. Нам нужны люди, которые будут помогать жителям. Ждём отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ», — отметил Игорь Артамонов.

Региональный штаб волонтеров «Мы вместе» возобновил работу 25 октября. Сейчас 100 человек помогают врачам в десяти медицинских учреждениях. Работа ведется в две смены по два человека. В задачи волонтёров входят термометрия, маршрутизация, гигиеническая обработка рук, информирование об электронном приложении «Доктор рядом», заполнение амбулаторных карт пациентов.

С 15 октября в рамках проекта «Волонтеры переписи» в 23 МФЦ также работают 150 волонтеров. Теперь они будут информировать жителей не только о переписи, но и о вакцинации и помогать с получением сертификатов. С 27 октября в ТРЦ «Москва» работают четыре волонтера. Они провожают жителей до пункта вакцинации и помогают занять очередь. В ближайшее время ждут еще около 200 волонтеров.

Глава региона поручил ректорам вузов и руководителям колледжей и техникумов обратиться к учащимся и решить этот вопрос как можно быстрее. Записаться в волонтеры можно в управлении молодежной политики.