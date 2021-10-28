Нижний Новгород, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки 45 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это максимальный показатель числа смертей за сутки с начала пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7610 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 октября в регионе выявили 794 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 783 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 188 807 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 610 человек.

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