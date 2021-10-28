Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. При столкновении двух трамваев на юге Санкт-Петербурга пострадали 16 человек, детей среди них не было. Состояние пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Пресс-служба прокуратуры СПб Трамвай после столкновения с другим трамваем

«На месте столкновения трамваев на улице Бухарестская работают 12 бригад скорой медицинской помощи. В результате ЧП пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары», — рассказали в комздраве.

Пострадавшие доставлены в больницы: два человека — в Мариинскую больницу, семь — в НИИ скорой помощи, еще семь — в городскую больницу №26.

Напомним, ДТП произошло 28 октября в 09:48 мск на перекрестке Славы и Бухарестской улицы. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, по предварительным данным, одному из водителей трамвая во время движения стало плохо.