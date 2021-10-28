Москва, 28 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам VIII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых авторитетных общественных организаций страны, Она хорошо знает актуальные задачи, стоящие перед отечественным здравоохранением.

«Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью медиков и конечно, тем, что именно в России создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью», — отметил Путин и пожелал участникам съезда плодотворных дискуссий.

ИА REGNUM ранее сообщало, Минздрав РФ и Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» подписали соглашение о сотрудничестве.

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