Москва, , 11:29 — REGNUM Телеведущая Виктория Боня обвинила свою коллегу Ксению Бородину в наркозависимости. Об этом 27 октября сообщило издание «Собеседник».

Виктория Боня Скриншот с YouTube

По словам Бони, она и другие участники проекта «Дом-2» видели, что Бородина «приходила на работу с утра с отекшими глазами в солнцезащитных очках». «По глазам человека видно, употребляет он или нет… мне всегда казалось, что она что-то употребляла, поэтому приходила в таком виде на работу», — заявила телеведущая.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Ксения Бородина потребовала от благотворительного фонда, помогающего тяжелобольным детям, деньги за публикацию о сборе средств для ребёнка. Телеведущая опровергла данные слухи, пригрозив недоброжелателям судом.

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