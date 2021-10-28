Биробиджан, , 11:27 — REGNUM Государственное предприятие «Облэнергоремонт плюс», основными задачами которого является обеспечение теплом, горячей и холодной водой, получило иск о несостоятельности. Претензии кредитора арбитраж Еврейской автономной области пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом выступает ООО «Барнаульский энергомашиностроительный завод». Заявление от него поступило 28 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 748 242,9 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, госпредприятие-ответчик было создано в сентябре 2016 года. Учредитель — управление ЖКХ и энергетики правительства ЕАО. По открытым данным, компания выступала исполнителем свыше 200 госконтрактов на общую сумму более 181 млн рублей. Среди заказчиков — медучреждений, дома-интернаты, образовательные учреждения. По открытым данным, у «Облэнергоремонт плюс» — 30 котельных.