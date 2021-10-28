Новосибирск, , 11:24 — REGNUM В Новосибирской области приём граждан в клиентских службах Пенсионного фонда России в начале ноября будет осуществляться 1, 2 и 3 числа по обычному графику; 4, 5, 6 и 7 ноября — выходные дни. Об этом сообщило региональное отделение ПФР.

Отделение ПФР по Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1 Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«Напоминаем, что приём граждан в клиентских службах Пенсионного фонда осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием удобнее всего в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (раздел «Запись на прием»), регистрация в ЕСИА для этого не требуется», — напомнили в ПФР.

Напомним, что ранее стало известно, ФНС приостанавливает личное обслуживание новосибирских налогоплательщиков.

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