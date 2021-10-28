Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга проводит доследственную проверку по факту столкновения двух трамваев во Фрунзенском районе города. В результате ДТП, по данным полиции, пострадали 13 человек. Об этом 28 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба прокуратуры СПб Трамвай после столкновения с другим трамваем

Напомним, ДТП произошло 28 октября около 09:45 мск на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы по неустановленной причине.

«В результате происшествия, по предварительным данным, в общей сложности 13 пассажирам потребовалась медицинская помощь. По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины столкновения», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.