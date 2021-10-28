28 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter бюджетный план канцлера казначейства и ключевые изменения в государственных расходах на финансирование.

Джейн Спай, , 12:57 — REGNUM Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак 27 октября представил палате общин бюджет-2021. Канцлер сосредоточился на изменении налогового плана, восстановлении экономики после COVID-19, государственных расходах и переходу к экономике с высокими зарплатами.

Фунт Стерлингов

Многие пользователи отметили, что бюджетный план Великобритании сильно не поменялся, казначейство вернуло то, что правительство когда-то забрало, а в целом богачи у власти продолжат богатеть, а обычные британцы продолжат беднеть.

«Большая часть объявленных затрат частично заменяют то финансирование, которые сократили ранее. Ловкие руки», — написал @GrumbleMrs.

«Они будут богаче, а мы будем беднее. Вот и всё, что нужно знать о плане», — прокомментировал @sa_wainwright.

«Другими словами, богачи станут еще богаче, а все остальные продолжат бороться, чтобы выжить», — отметил @DanielL50558375.

«Единственные люди, которые что-то получили, это богатые, состояние которых стабилизировалось после после жесткой экономии. Никто больше ничего не получил, увеличение мелочи в карманах стерлось увеличением стоимости жизни. Остальные расходы не представляют ничего большего, чем оплату услуг на территории всей Великобритании», — считает @HULLCITY_HULLKR.

А что не так? Цитата из к/ф «Этот красавчик Браммелл» реж Филиппа Лоуторп. Великобритания. 2006

«Они грабят британское общество, которое пытается оплатить их коррупцию. Та же ложь, другой день», — написал @Gaviidae_UK.

«Я на минимальной зарплате. Мой муж инвалид. У меня нет детей. У меня есть машина. Я не пью и не курю. Таким образом, я ничего не получила от этого бюджета», — отметила @RuthPri57101394.

В своей речи канцлер упомянул, что Великобритания восстанавливается после COVID-19 быстрее, чем большая часть её конкурентов. Большая часть пользователей недовольна такой формулировкой, они не поняли, о каких конкурентах идёт речь, и почему Британия с ними соревнуется.

«Ну и кто эти конкуренты?» — поинтересовалась @emelertas.

Ряд комментаторов считают, что говорить о каком-либо соревнования между странами лицемерно, когда по всему миру люди умирают от COVID-19 и планета загибается от климатических проблем.

«Планета горит, а мы всё относимся к другим нациям как к соперникам. Это подводит итог», — отметил @RichardFerris63.

«Основные конкуренты?» Мы вернулись в XVIII век?» — прокомментировал @flanderosa.

«Основные соперники?» То есть это теперь соревнование?» — поинтересовался @KyleMason12.

Часть пользователей объяснила быстрое восстановление по сравнению с другими странами тем, что экономическая ситуация в Великобритании была хуже, соответственно при одинаковом уровне сейчас прогресс в Британии быстрее.

«Я помню, когда сломал ногу, я восстановился после перелома намного быстрее, чем моя жена. Сказав это, стоит объяснить, что моя жена не ломала ногу», — проиллюстрировал @dotheface.

«Потому что она упала настолько низко!» — отметил @Triciagreig2.

«Это потому, что Великобритания откатилась дальше», — объяснил @MFIJake.

По плану, финансирование британских школ вернется на уровень 2010 года, после десяти лет сокращений. Пользователи отметили, что этого недостаточно британской системе образования. Некоторые из них не поняли, зачем консервативное правительство упорно на протяжении десяти лет сокращало финансирование.

«Инфляция с 2010 года составила 23%», — отметила @linn968.

«Кто в правительстве принимал решения о сокращениях на протяжении последних 10 лет?» — поинтересовался @garyc64.

Губерт фон Геркомер. Сцена в Вестминстерском союзе. 1877

«Хорошо, это показывает, насколько плохое было финансирование», — написал @Shells441.

«И это должно считаться чем-то хорошим? Всё еще на 10 лет отстают от того, каким должно быть финансирование», — не доволен @Mcevoy7777.

«Тут нечем гордиться», — считает @Marshallchess1.

«Так, они на протяжении 10 лет его сокращали, а теперь пытаются сделать важное событие из решения огромных проблем, которые они сами и создали. В нынешней ситуации меня это уже не удивляет, а это о многом говорит», — написал @the_Red25.

«И это хорошо? Как насчёт восстановления к уровню, который должен быть в 2021 году?» — спросила @artmadnana.