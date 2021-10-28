Грозный, 28 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Чечне в 2022 году планируется построить 15 новых школ почти на 10 тыс. мест. Это позволит существенно снизить нагрузку на образовательные организации и сократить число школ, работающих в три смены, сообщили в министерстве образования региона. Кроме того, в следующем году будут капитально отремонтированы 27 школ.

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«С начала нового учебного года количество школ, осуществляющих образовательную деятельность в три смены, сократилось на 35 единиц. Это отличный результат, особенно учитывая, что численность населения в регионе постоянно растет», — отметил в ходе встречи с министром образования Идрисом Байсултановым премьер-министр Муслим Хучиев.

Всего в республике функционируют 496 школ, в том числе 18 из них открыты к началу текущего учебного года. За парты в новых образовательных организациях, в том числе двух школах-интернатах, сели 11,7 школьников.