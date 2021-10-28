Рязанский район, Рязанская область, , 11:37 — REGNUM Дополнительный эпизод противоправной деятельности мужчины, обвиняемого в убийстве 15-летнего пасынка, выявили оперативники уголовного розыска Рязанской области. Полицейские считают, что он причастен к краже оружия и боеприпасов, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Оружие из тайника Https://62.мвд.рф/

Обвиняемый, ранее судимый за кражу 52-летний житель Рязанского района, подозревается в хищении охотничьего карабина «Тигр», гладкоствольного ружья и более 90 патронов к ним из квартиры 53-летнего мужчины. Оружие он спрятал в двух тайниках в лесу. Там же хранились переделанная в боевую мелкокалиберная пневматическая винтовка и более 150 патронов к ней, которые по предварительным данным принадлежали обвиняемому. Оружие и боеприпасы изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанцу предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего бывшего пасынка. Мальчика искали несколько дней, его тело обнаружили в заброшенном колодце с ножевыми ранениями. Следствие арестовало по этому делу и его знакомую, ей также предъявлено обвинение в убийстве. Сожители практиковали оккультизм.

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