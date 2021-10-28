Москва, , 11:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил нерешенные вопросы, которые мешают бизнесу стать драйвером экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Средства на счетах, оборотные ресурсы, вопросы, связанные с инвестициями, расходы на НИОКР, — все это имеет отношение к нашей экономики», — сказал Володин.

Он предложил депутатам совместно с правительством выработать предложения по решению накопившихся проблем.

«Есть вопросы, которые надо решать более эффективно. Есть вопросы к правительству, которые мы видим, не решаются в сфере экономики: не создаются условия для развития бизнеса, которые, на наш взгляд, могли бы стать драйверами развития экономики. И в этой связи один из наших приоритетов — предложить ряд таких шагов, вместе с правительством выработать предложения, ну и, конечно, взять на контроль эти вопросы», — отметил спикер Госдумы.