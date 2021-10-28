Якутск, 28 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. На деятельность управления делами главы и правительства Якутии в 2021 году будет потрачен 1,1 млрд рублей. В том числе 68,2 млн рублей из этой суммы планируется израсходовать на спецрейсы для сотрудников АГИП и главы региона Айсена Николаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM 28 октября на основании данных из приложения к принятому в трёх чтениях закону о внесении изменений в бюджет 2021 года с прогнозом на 2022 и 2023 годы. Документ размещён на сайте Госсобрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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Расходы на специальные рейсы главы и правительства Якутии увеличены на 30 млн рублей, на содержание администрации главы и правительства республики — на 200 млн., также указано в поправках

По информации телеграм-канала 14News, в документе прописан рост зарплаты главы региона с 5,9 до 7 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с корректировками государственный долг Якутии уменьшили на 159 млн. рублей, республике осталось погасить ещё 49,9 млрд рублей кредитов. Дефицит бюджета Якутии в 2021 году составит почти 6,4 млрд рублей — 4% от доходов региона.