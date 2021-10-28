Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 3186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 октября в федеральном оперштабе. Это на 273 случая больше, чем в предыдущие сутки. После трехдневного перерыва суточная цифра новых случаев вновь превысила отметку в три тысячи.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кроме того, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировано 70 летальных исходов, вызванных последствиями COVID-19. Это на четыре случая меньше, чем в предыдущие сутки. Также за истекшие сутки выписаны по выздоровлению 3154 человека, на 67 пациентов меньше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии выявлено 697 927 случаев инфицирования SARS-CoV-2, умерли 23 646 человек, выздоровели 634 867 человек.

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