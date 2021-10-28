Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM На Камчатке задержан 54-летний житель, которого подозревают в убийстве 62-летней женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в краевом СУ СКР.

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Тело убитой обнаружили в квартире с признаками насильственной смерти. Позже удалось установить, что подозреваемый находился в гостях у своей родственницы. В одной компании с убитой они распивали алкогольные напитки. Женщина начала оскорблять хозяйку квартиры. Задержанный схватил нож и вонзил его в тело пенсионерки. Которая от полученной раны скончалась на месте.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, звезду TikTok Али Нассар Абулабана (наиболее известен как JinnKid) арестовали по обвинению в убийстве собственной жены.