Москва, , 11:18 — REGNUM Суточная смертность в России от коронавирусной инфекции продолжает расти, сообщает 28 октября оперативный штаб по противодействию COVID-19.

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За сутки в стране зафиксировано 1159 летальных исходов. Это является максимальным значением за весь период распространения вируса. Предыдущий максимум был установлен вчера, 27 октября. Тогда скончались 1123 человека. Всего в России за время пандемии умерли от ковида 235 057 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, суточный прирост заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысил 40 тысяч.